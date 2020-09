Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Boris Johnson va propune in cadrul Adunarii Generale ONU un sistem global de avertizare, prin care țarile ar putea identifica mai ușor viitoarele pandemii. Intr-un discurs catre Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite, primul ministru va anunța o contribuție de 71 milioane de…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa

- Amenzile vor incepe initial de la 1.000 de lire sterline, ajungand la 10.000 de lire sterline pentru „cele mai flagrante incalcari”. Pana in prezent, sfaturile privind auto-izolare erau doar indrumari. Anuntand noile reguli pentru Anglia, prim-ministrul Boris Johnson a spus ca cea mai buna…

- Andy Robinson, instalat la carma naționalei noastre in 2019, a caștigat Cupa Mondiala cu reprezentativa Angliei in 2003. La doua decenii de la acel eveniment, el spera sa fie din nou prezent la cea mai tare competiției din rugbyul mondial, insa cu echipa ”stejarilor”. „Chiar cred ca putem sa ne calificam…

- Adunarile la care participa mai mult de sase persoane vor fi interzise incepand de luni in Anglia, o masura ce vizeaza combaterea epidemiei de coronavirus, care inregistreaza o crestere rapida in Regatul Unit al Marii Britanii, mai ales in randul tinerilor, a anuntat Guvernul de la Londra, citat de…

- Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca redevine unitate de tratare a pacientilor infectati cu noul coronavirus, a decis, joi seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj. Decizia va intra in vigoare in 5 august, incepand cu ora 8.00. Articolul Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de Recuperare…

- Autoritațile județene vor sa transforme Spitalul din Motru in unitate medicala suport pentru suspecții de coronavirus. Este vorba de persoanele care sunt testate și este necesar sa fie ținute intr-un spațiu adecvat pana la primirea rezultatului. Singurul spital care indeplinește condițiile pentru a…

- Declarații complet neașteptate facute de șeful guvernului britanic, Boris Johnson, care a fost infectat cu coronavirus și s-a vindecat de boala. Seful guvernului de la Londra, Boris Johnson, a declarat luni ca britanicii sufera intr-o masura semnificativ mai mare de obezitate decat majoritatea europenilor,…