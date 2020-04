Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson s-a pronuntat pentru extinderea activitatii de testare pentru noul coronavirus, pe care o considera o masura esentiala in eforturile de combatere a pandemiei COVID-19, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care initial a avut o abordare mult mai rezervata…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de agentia Reuters. ''El poate sa faca tot ce…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a decretat luni izolarea la domiciliu a populatiei din Regatul Unit pentru cel putin trei saptamani cu scopul de a opri raspandirea pandemiei noului coronavirus care a facut mai mult de 300 de morti in tara, relateaza AFP. In cadrul acestei masuri care se aplica imediat…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters potrivit news.ro.Marea Britanie are pana in prezent 40 de cazuri confirmate de…

- Premierul britanic Boris Johnson se pregateste sa introduca controale vamale si la frontiera depline pentru toate bunurile din UE care intra in Regatul Unit dupa Brexit, intr-o tentativa de a pune presiune pe blocul comunitar in negocierile comerciale, relateaza ziarul The Daily Telegraph, preluat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat vineri acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP. Dupa trei ani de criza politica in Regatul…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat vineri acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP.Dupa trei ani de criza politica in Regatul Unit,…