- Premierul britanic Boris Johnson s-a pronuntat pentru extinderea activitatii de testare pentru noul coronavirus, pe care o considera o masura esentiala in eforturile de combatere a pandemiei COVID-19, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care initial a avut o abordare mult mai rezervata…

- Fetita e nu avea absolut niciun simptom, nu tușea si a fost testata pozitiv pentru Coronavirus, scrie Dailymail. Copilul a avut o temperatura extrem de ridicata, 41,6 grade Celsius, lucru ce a condus in cele din urma la convulsii. Fetița, care locuiește in Plymouth, a fost diagnosticata…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Boris Johnson a explicat intr-un clip scurt ca in ultimele 24 de ore a resimtit simptpme slabe si s-a simtit destul de obosit, astfel ca a facut testul pentru coronavirus, care a relevat ca este infectat cu Covid-19. Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive…

- O analiza a vocilor pacientilor cu coronavirus ar putea produce o "amprenta vocala" care sa ajute la detectarea simptomelor COVID-19 la alte persoane, care ar avea astfel prioritate la teste si tratament, a anuntat marti Ministerul Apararii israelian, citat de Reuters. Incepand din aceasta…

- Regatul Unit va analiza datele cu privire la respectarea pana acum a masurilor de distantare sociala, pentru a vedea daca va fi necesara impunerea unor restrictii suplimentare in vederea limitarii propagarii epidemiei COVID-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Boris Johnson,…

- Un profesor britanic care s-a aflat saptamana aceasta in Downing Street dupa ce l-a convins pe premierul Boris Johnson sa inaspreasca raspunsul Marii Britanii la epidemia de coronavirus s-a autoizolat dupa ce a dezvoltat tuse uscata persistenta si febra, informeaza miercuri Reuters potrivit Agerpres.…