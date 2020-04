Prim-ministrul britanic Boris Johnson este confruntat cu apelul la o ancheta independenta asupra modului in care guvernul conservator a gestionat criza provocata de coronavirus, dupa ce nu a reusit sa explice suficient raportarea partiala a deceselor, testarea limitata si deficitul de echipamente de protectie in spitale, transmite miercuri Reuters. 'Odata ce vom fi traversat aceasta criza, va fi necesar, desigur, sa existe o ancheta independenta care sa analizeze in mod oficial raspunsul guvernului la pandemie', a declarat Ed Davey, liderul interimar al Partidului Liberal Democrat. 'Ancheta…