Coronavirus: Boris Johnson anunţă o izolare la nivel naţional timp de o lună Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat sambata ca o izolare la nivel national va fi instituita saptamana viitoare ca parte a eforturilor de oprire a cresterii numarului de infectari cu coronavirus, in timp ce tara a atins nivelul de 1 milion de cazuri, informeaza DPA si EFE. Magazine neesentiale, precum si locurile de agrement si divertisment vor fi inchise de joi 5 noiembrie pana pe 2 decembrie, la fel si puburile, barurile si restaurantele, care pot oferi doar servicii de livrare la domiciliu sau la pachet. Cu toate acestea, scolile si alte institutii de invatamant vor ramane deschise.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

