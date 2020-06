Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a devenit a doua cea mai afectata țara din lume de pandemia de coronavirus dupa numarul de morți, bilanțul local depașind 50.000 de morți, potrivit cifrelor inregistrate de birourile de statistica din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, informeaza BBC.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat ca restrictiile legate de coronavirus vor fi relaxate incepand din 1 iunie, in timp ce controversele legate de incalcarea acestora de catre cel mai apropiat consilier al sau continua. In Anglia, pana la sase persoane se vor putea intalni in aer liber…

- Dupa o perioada critica de mai bine de doua luni, Marea Britanie, una dintre cele mai afectate țari, este pregatita sa treaca la o relaxare treptata a masurilor privind combaterea virusului. Premierul Boris Johnson a anunțat duminica planul de relaxare treptata, ce vizeaza redeschiderea partiala a scolilor…

- Intoarcerea la scoala va fi treptata si se va face pe grupe de varsta pentru scolile primare. Intr-o prima faza vor reveni la scoala elevii cu varste cuprinse intre 4 si 6 ani si 10 - 11 ani in Anglia, a declarat premierul Johnson in timpul unui briefing de presa consacrat masurilor de combatere…

- Marea Britanie a ajuns la aproape 43.000 de decese cauzate de COVID-19 si este tara cea mai afectata de coronavirus din Europa, ceea ce ridica mai multe intrebari cu privire la gestionarea crizei de catre premierul Boris Johnson, potrivit Reuters, scrie Mediafax.In Anglia si Tara Galilor numarul…

- Cel putin 20.000 de persoane au murit in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor, ca urmare a pandemiei, conform calculelor Reuters bazate pe date oficiale. In cele opt saptamani pana la 1 mai, 37.627 de persoane au murit din cauze diverse in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor,…

- Marea Britanie a inregistrat 449 noi decese in ultimele 24 de ore. 85 dintre ei au decedat ieri, transmite Daily Mail. Anglia a declarat 429 de decese, alte 20 fiind in Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Numarul persoanelor infectate cu Coronavirus crește cu 4.676, totalul fiind de 124.743 de…