Coronavirus: Boris Johnson a prezentat planul pentru renunţarea la restricţii în Anglia Premierul britanic Boris Johnson si-a prezentat luni planul pentru eliminarea restrictiilor sociale si economice legate de COVID-19 in Anglia in termen de doua saptamani, un test pentru a vedea daca vaccinarea rapida ofera suficienta protectie in fata variantei Delta a coronavirusului, extrem de contagioasa, relateaza Reuters.



Johnson a confirmat ca guvernul intentioneaza sa puna capat masurilor restrictive la 19 iulie, decizia finala urmand sa fie luata saptamana viitoare. El a spus ca va elimina restrictiile privind contactul social, recomandarea de a lucra de a casa si dispozitia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

