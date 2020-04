Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street. "Premierul a iesit din spital pentru a continua convalescenta la Chequers", resedinta sa din nord-vestul…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres.Premierul a iesit din spital pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.

- Depistat pozitiv cu coronavirus, Boris Johnson a fost externat, duminica, din spital, la o saptamana distanța dupa ce fusese internat. Premierul britanic nu se va intoarce la munca, anunța The Guardian. Conform sursei citate, care a obținut o declarație din partea unui purtator de cuvant de la Downing…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street, transmit agentiile internationale de presa, scrie Agerpres.Citește și: OFICIAL In plina…

- Premierul britanic Boris Johnson a putut merge pe distante scurte in cadrul ingrijirilor de care beneficiaza pentru recuperare, a anuntat vineri biroul sau, relateaza Reuters. Boris Johnson a iesit joi de la terapie intensiva, dupa trei nopti, si se recupereaza la spital. "Prim-ministrul a putut face…

- Premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica dupa zece zile de izolare in urma infectarii cu coronavirus, va mai ramane internat, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Prim-ministrul s-a simtit bine noaptea trecuta la spitalul (St.) Thomas din Londra si este bine dispus.…

- Premierul britanic, Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus in urma cu zece zile, a fost internat in spital duminica pentru a fi supus unor examinari suplimentare, au anuntat serviciile sale, scriu Reuters si AFP. "La sfatul medicului sau, prim-ministrul a fost spitalizat in aceasta seara…