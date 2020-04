Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus in urma cu zece zile, a fost internat in spital duminica pentru a fi supus unor examinari suplimentare, au anuntat serviciile sale, scriu Reuters si AFP. "La sfatul medicului sau, prim-ministrul a fost spitalizat in aceasta seara…

- Boris Johnson a postat un scurt mesaj video pe Twitter, in care ii invita pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a-si parasi domiciliul in acest weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile. "Ma simt mai bine, am in continuare unul dintre simptome, am in continuare temperatura,…

- Fetita e nu avea absolut niciun simptom, nu tușea si a fost testata pozitiv pentru Coronavirus, scrie Dailymail. Copilul a avut o temperatura extrem de ridicata, 41,6 grade Celsius, lucru ce a condus in cele din urma la convulsii. Fetița, care locuiește in Plymouth, a fost diagnosticata…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus si se afla in autoizolare, dar va continua sa conduca eforturile guvernului de combatere a pandemiei. ''In ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome usoare si am fost testat pozitiv la coronavirus", a declarat Johnson. "Ma aflu…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat noi restrictii in vederea stoparii raspandirii Covid-19, el subliniind ca pandemia de coronavirus este cea mai mare amenintare cu care s-a confruntat Marea Britanie in ultimele decenii. Masurile sunt valabile pentru urmatoarele trei saptamani si scopul de a…

- Guvernul bulgar va creste salariile personalului medical care trateaza pacientii bolnavi de Covid-19, a anuntat duminica prim-ministrul Boyko Borissov. Marirea este de 1.000 de leva (aproximativ 2.500 de lei). Bulgaria a inregistrat peste 40 de cazuri de infectare si doua decese, scrie Reuters. Tara…

- Ziarul Unirea Guvernul bulgar va creste salariile personalului medical care trateaza pacientii bolnavi de Covid-19 Salariile personalului medical care trateaza pacientii bolnavi de Covid-19 vor crește, a anuntat duminica prim-ministrul Boyko Borissov, potrivit news.ro. Marirea este de 1.000 de leva…