Bollywood-ul isi poate relua incepand de joi filmarile, intrerupte de epidemia de coronavirus, respectand insa reguli sanitare care ar trebui sa limiteze fastul legendar al "fabricii de vise" din India, informeaza AFP.



Un acord intre trei mari organizatii cinematografice indiene, anuntat joi, pune imediat capat intreruperii filmarilor, in vigoare de la impunerea carantinei la nivel national, la sfarsitul lunii martie, in India, in contextul eforturilor de a opri raspandirea COVID-19.



In cadrul eliminarii restrictiilor impuse pe fondul pandemiei, guvernul a autorizat deja…