Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, spera ca tara sa isi va redeschide in curand frontierele pentru europeni, in conditiile in care pandemia de COVID-19 da inapoi pe cele doua maluri ale Atlanticului, transmite AFP.



Uniunea Europeana, presata sa relanseze turismul pe continent, si-a deschis deja portile pentru americani, cu conditia ca acestia sa fie vaccinati sau sa prezinte un test negativ la coronavirus.



Tarile UE reclama de acum reciprocitate pentru cetatenii lor doritori sa calatoreasca in Statele Unite, ce raman in mare parte 'baricadate' de 15 luni.

…