Coronavirus: Bilantul mortilor se apropie de o jumatate de milion. Uniunea Europeana, nehotarata in legatura cu deschiderea frontierelor Bilantul pandemiei covid-19 se aproapie de o jumatate de milion de morti in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei in lume.



APROAPE 500.000 DE DECESE



Pandemia noului coronavirus s-a soldat cu cel putin 498.779 de morti in lume, potrivit unui bilant intocmit de AFP duminica la ora 11.00 GMT (14.00, ora Romaniei) din surse oficiale.



Pragul de zece milioane de cazuri diagnosticate in mod oficial in lume a fost depasit - iar cel putin 4.971.500 de persoane sunt considerate vindecate.



PESTE

Sursa articol: business24.ro

