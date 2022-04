Coronavirus: Bilanţul morţilor creşte în Shanghai, iar Beijing e în alertă Bilantul lockdownului din Shanghai a urcat duminica la 87 de morti, in timp de autoritatile din Beijing au cerut „sa se actioneze fara intarziere” dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in capitala Chinei, informeaza AFP. China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta a pandemiei de coronavirus din ultimii doi ani, a plasat in lockdown aproape toata populatia de 25 de milioane de locuitori din capitala sa economica, Shanghai, epicentrul acestui focar de infectari. Autoritatile din Shanghai au anuntat duminica alte 39 de decese asociate COVID-19, care au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

