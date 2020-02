Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din China au anunțat marți ca 98 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit luni, iar bilanțul deceselor din țara a ajuns la 1.868, Acestora li se adauga cele cinci decese inregistrate in afara Chinei, in Hong Kong, Taiwan, Japonia, Filipine si unul in Franta, noteaza AFP. Comisia…

- Un total de105 persoane au murit duminica in China din cauza coronaviruslui, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate, aproximativ 100 dintre decese producandu-se in provincia Hubei, unde se afla epicentrul imbolnavirilor. Alte 1.933 de cazuri de imbolnavire au fost confirmate duminica, doar in Hubei,…

- Autoritatea pentru Sanatate Publica din provincia chineza Hubei a anunțat ca 242 de persoane au murit miercuri din cauza epidemiei de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total de decese la nivel mondial se ridica acum la 1.357, informeaza CNN, citat de Mediafax. Dintre acestea, 1.355…

- Autoritațile de sanatate de publica din privincia chineza Hubei au anunțat marți ca alte 103 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului. Bilanțul total se ridica acum la 1.011 decese in China continentala și 1.013 la nivel global, relateaza CNN. Astfel, numarul deceselor din centrul…

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a trecut de pragul de 900, in timp ce numarul persoanelor care s-au imbolnavit depașește 40.000, relateaza CNN. O echipa a Organizației Mondiale a Sanatații a plecat in China pentru a ajuta la combaterea virusului.Autoritațile din provincia Hubei, aflata in…

- Doi nou-nascuti din Wuhan, China, au fost infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor se ridica la 560. Unul dintre ei care are doar 30 de ore de viata este cel mai mic pacient diagnosticat, potrivit CNN . Mama bebelusului este de asemenea infectata. Se pare ca transmisia virusului a fost de…

- Cel puțin 564 de persoane au murit la nivel global ca urmare a infecției cu noul coronavirus, dupa ce au fost înregistrate 70 de noi decese în provincia Hubei, au informat miercuri autoritațile, relateaza CNN. Bilanțul noului tip de coronavirus a ajuns la 562 de morți în…

- Autoritațile din domeniul sanatații din provincia chineza Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica din cauza infecției cu noul tip de coronavirus, astfel ca numarul total al deceselor se ridica în prezent la 361, informeaza Mediafax citând CNN. Potrivit aceleiași surse, alte…