- 843 de noi decese in 24 de ore urca Brazilia pe locul doi in topul celor mai afectate țari de COVID-19, ca numar de decese, cu un total de 41.901, relateaza The Guardian.Peprimul loc, cu cel mai mare numar de decese din lume, este SUA, cu116.825, iar pana ieri, ii urma Marea Britanie, cu 41,481.Experțiicred…

- Bilanțul deceselor cauzate de COVID-19 in Regatul Unit a ajuns marți la aproape 50.000, potrivit Reuters . Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in Regatul Unit din cauza pandemiei de COVID-19 a ajuns la 49.646 dupa numararea certificatelor de deces eliberate marți ale fatalitaților din Anglia…

- Premierul Marii Britanii a susținut o conferința de presa, aducand la cunoștința noile reguli de relaxare a restricțiilor, in contextul pandemiei de Coronavirus. Acesta a precizat și faptul ca deciziile privind relaxarea restricțiilor in Tara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord sunt responsabilitatea…

- Cel putin 20.000 de persoane au murit in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor, ca urmare a pandemiei, conform calculelor Reuters bazate pe date oficiale. In cele opt saptamani pana la 1 mai, 37.627 de persoane au murit din cauze diverse in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor,…

- Marea Britanie a inregistrat 449 noi decese in ultimele 24 de ore. 85 dintre ei au decedat ieri, transmite Daily Mail. Anglia a declarat 429 de decese, alte 20 fiind in Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Numarul persoanelor infectate cu Coronavirus crește cu 4.676, totalul fiind de 124.743 de…

- Este cel mai mare bilanț din ultimele cinci zile. Numarul deceselor in spitalele din Anglia a crescut cu 740 la 12.396. "327.608 oameni au fost testați, dintre care 103.093 au fost testați pozitiv. 40 din 70 pacienți (cu vanrste cuprinse intre 45 și 93 de ani) nu aveau alte boli", a spus Ministerul.…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie vor monitoriza raspandirea noului tip de coronavirus si vor cauta aparitia unor eventuale mutatii, folosind tehnica de secventiere genetica, pentru a analiza tulpinile de SARS-CoV-2 care au provocat mii de infectii in intreaga tara, au anuntat luni oficiali britanici,…

