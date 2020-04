Numarul deceselor cauzate de COVID 19 in Spania a crescut duminica, dupa trei zile la rand in care fusese in scadere, joi inregistrandu-se 683 de morti, vineri 605 si sambata 510.

In total, pana in prezent au murit in Spania din cauza Covid-19 16.972 de persoane.

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 4.167 de noi cazuri de infectare. Totalul este de 166.019.

Peste 62.000 de pacienti au fost declarati vindecati.