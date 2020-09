Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Guvernul japonez a anuntat ca intentioneaza sa asigure fonduri care sa ofere compensatii pentru eventualele efecte secundare generate de vaccinurile administrate impotriva maladiei COVID-19. Aceste planuri au fost dezvaluite printr-o serie de documente distribuite in cadrul unei reuniuni…

- Un al doilea val al epidemiei de coronavirus ar putea lovi Franta in luna noiembrie, a afirmat miercuri un consilier medical guvernamental, in timp ce orasul Marsilia a inasprit masurile antiepidemice, transmite AFP. ‘Exista temeri privind un al doilea val in noiembrie’, a spus la postul de televiziune…

- Italia a inregistrat 845 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si sase decese, in ultimele 24 de ore, anunta Ministerul italian al Sanatatii, conform cotidianului La Repubblica, citata de Mediafax.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus din intreaga lume a crescut cu peste 294.000 in ultimele 24 de ore, cea mai mare crestere de pana acum, relateaza BBC potrivit news.ro.Pana acum, s-au inregistrat peste 21 de milioane de cazuri de coronavirus…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca sunt 1.309 noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore din 24.108 de teste prelucrate, iar alte 41 de decese au fost raportate. La Terapie Intensiva numarul pacienților internați a atins un nou record – 464, cu aproape 30 mai mulți decat ieri. In total…

- Masura se aplica pasagerilor care sosesc in autogara Tiburtina din Roma și face parte din ordonanța semnata de președintele regiunii Lazio, Nicola Zingaretti. Autoritațile italiene din regiunea Lazio sunt ingrijorate indeosebi de numarul mare de femei romance care lucreaza ca ingrijitoare pentru…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Cifrele sunt alarmante: peste 230.000 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.OMS a raportat o crestere dramatica a imbolnavirilor de COVID-19: nu mai puțin de 230.370 de cazuri au fost inregistrate…

- Italia, Germania, Olanda si Franta vor plati companiei farmaceutice britanice AstraZeneca o suma initiala de 750 de milioane de euro pentru 300 de milioane de doze ale vaccinului potential pentru Covid-19, potrivit Ministerului italian al Sanatatii, citat de Reuters.