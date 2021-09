Presedintele american, Joe Biden, intentioneaza, potrivit Casei Albe, sa dezvaluie joi un plan "in sase parti" impotriva COVID-19, intr-un moment in care scolile se redeschid intr-o tara confruntata cu recrudescenta pandemiei, alimentata de varianta Delta, noteaza AFP. "Presedintele se va adresa joi americanilor in legatura cu proiectul sau solid pentru a opri raspandirea variantei Delta si a intensifica vaccinarea", potrivit unui responsabil al administratiei sale. Joe Biden, care doreste "sa actioneze toate parghiile" la dispozitia sa, vrea sa prezinte o "strategie in sase parti", atat pentru…