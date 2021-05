Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba, in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite.

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat miercuri o vibranta pledoarie pentru a convinge Congresul sa adopte planul sau de investitii de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, indispensabil in opinia sa pentru ca Statele Unite sa reziste in fata concurentei Chinei, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Statele Unite depasesc vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de doze de vaccin administrate in primele 100 de zile ale mandatului sau. “In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane de injectii“, a declarat…

- Presedintele american Joe Biden si liderii Australiei, Indiei si Japoniei au convenit vineri, in cadrul unui summit virtual, sa coopereze pentru furnizarea a pana la 1 miliard de doze de vaccinuri pentru coronavirus tarilor aflate in curs de dezvoltare din regiunea Indo-Pacific, pana la sfarsitul…

- Presedintele american, Joe Biden, s-a adresat natiunii joi seara pentru a discuta despre o traiectorie care sa permita Statele Unite sa iasa din pandemia de COVID-19, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres. În urma cu aproape un an, predecesorul sau de la Casa Alba s-a adresat poporului american…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…