Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul în retragere Lloyd Austin, care s-a aflat în fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu în administratia Obama, scriu Politico și Reuters, preluate de Agerpres.Prin…

- Ghidul suprem iranian a avertizat marti impotriva "sperantei" unei "deschideri" diplomatice din partea Occidentului, in timp ce guvernul presedintelui Hassan Rouhani isi inmulteste semnalele catre presedintele ales american Joe Biden, relateaza AFP. "Nu putem avea incredere in straini…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat, joi, ca nu va impune ''carantina nationala'', in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in ultimele saptamani, relateaza AFP, citata Agerpres.''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala. Cred ca ar fi contraproductiv'',…

- Biden a mai spus ca liderii de afaceri si de sindicat au semnalat dorinta de a coopera pentru a reface economia americana afectata de pandemie, insa a subliniat ca mai intai este nevoie ca pandemia de COVID-19 sa fie adusa sub control si a cerut Congresului sa adopte programul de masuri de sustinere.…

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca ”multi alti oameni ar putea muri” daca presedintele Donald Trump va continua sa blocheze eforturile de a planifica transferul puterii, in timp ce pandemia de coronavirus se agraveaza, el adaugand ca nu va ezita sa se vaccineze, transmite Reuters, conform…

- Statele Unite au devenit prima natiune care a depasit pragul de 10 milioane de infectii cu noul coronavirus de la inceperea pandemiei, conform unui bilant realizat duminica de Reuters, pe masura ce al treilea val de cazuri de COVID-19 se extinde in intreaga tara. Punctul de referinta sumbru…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Președintele SUA și soția sa Melania Trump au confirmat ca au fost infectați cu coronavirus. Donald Trump face parte din grupa de risc ridicat, avand varsta de 74 de ani, scrie CNN. Donld Trump a anunțat pe Tweeter ca rezultatele testului au fost pozitive, iar acum sunt in carantina pentru a incepe…