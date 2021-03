Stiri pe aceeasi tema

- "Vom face 200 de milioane de vaccinuri in primele 100 de zile de mandat'', a declarat presedintele democrat in prima sa conferinta de presa. Pe 18 martie, el anunțase ca obiectivul a 100 de milioane de vaccinari in primele 100 de zile ale mandatului sau va fi atins in cea de-a 58-a zi de mandat, noteaza…

- Statele Unite vor depasi vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de injectii in primele 100 de zile ale mandatului sau, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. "In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane…

- Statele Unite vor depasi vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de injectii in primele 100 de zile ale mandatului sau, noteaza AFP. "In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane de injectii",…

- Presedintele american Joe Biden a salutat adoptarea de catre Senat a planului sau de salvare a țarii, in valoare de 1.900 miliarde de dolari. Joe Biden a spus SUA “au nevoie disperata” de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de presa. “Am…

- Presedintele american Joe Biden a salutat sâmbata adoptarea de catre Senat a planului sau de relansare de 1.900 miliarde de dolari, spunând ca SUA „au disperata nevoie” de acesta pentru a iesi din criza produsa de pandemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de…

- Presedintele american Joe Biden participa vineri la conferinta G7 a celor mai industrializate state si la Conferinta pentru securitate de la Munchen, amandoua organizate in premiera in format online, din cauza pandemiei de coronavirus. Este de asemenea prima participare la reuniuni internationale…

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat luni ca Statele Unite se vor apropia de imunitatea colectiva in fata COVID-19 pana in vara, afisandu-si increderea in dezvoltarea vaccinurilor, scrie AFP. "Sunt increzator in faptul ca pana in vara ne vom apropia semnificativ de imunitatea colectiva",…

- Obiectivul presedintelui ales al SUA, Joe Biden, de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri impotriva Covid-19 in primele 100 de zile ale mandatului sau la Casa Alba este "in mod sigur posibil”, susține Anyony Fauci, unul dintre experții americani in sanatate publica și directorul Institutului…