Coronavirus: Berlinul este în favoarea restricţiilor asupra exporturilor de vaccinuri produse în UE Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, s-a declarat marti in favoarea unei restrictii asupra exporturilor de vaccinuri produse in UE, intr-un moment in care intarzierile in livrarile de vaccinuri impotriva COVID-19 se inmultesc, relateaza AFP si Reuters. "Vaccinurile care ies din UE au nevoie de o licenta, pentru ca noi sa stim cel putin ce se produce si ce paraseste UE. Iar daca ele ies din UE, sa ne asiguram ca exista o distributie echitabila", a declarat Spahn la postul de televiziune ZDF. Comentand intarzierile anuntate de AstraZeneca in livrarile cu vaccinul sau impotriva coronavirusului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

