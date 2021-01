Coronavirus: Belgia va interzice toate călătoriile neesenţiale în februarie Belgia va interzice incepand de miercuri, 27 ianuarie, si pana la 1 martie toate calatoriile neesentiale in afara si spre aceasta tara, pentru a opri raspandirea noilor mutatii ale coronavirusului, precum cea prevalenta in Marea Britanie, a decis comitetul national de criza, potrivit media locale, transmite dpa.



Incepand de miercuri, persoanele care vor sa calatoreasca din sau spre Belgia vor fi obligate sa prezinte un motiv valid - cum ar fi indatoriri familiale ori studii - pentru a li se permite trecerea frontierei.



Regulile li se aplica si rezidentilor belgieni, care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

