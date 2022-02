Coronavirus: Belgia relaxează restricţiile după ce a depăşit punctul de vârf al contaminărilor cu Omicron Guvernul Belgiei a decis vineri sa relaxeze masurile anti-COVID-19 in restaurante, cluburi de noapte, baruri si obiectivele culturale, dupa ce tara a depasit punctul de varf al contaminarilor cu varianta Omicron, informeaza dpa. De vinerea viitoare, belgienii vor putea sa danseze din nou in cluburi, care se vor redeschide, si se va renunta la o ora de inchidere obligatorie pentru baruri si restaurante, au convenit experti din cadrul guvernului acestei tari. In plus, copiii de pana in 12 ani nu vor mai trebui sa poarte masca la scoala, iar actualele patru zile pe saptamana de telemunca obligatorie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

