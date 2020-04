Coronavirus: Belgia prelungeşte măsurile de izolare socială până pe 3 mai Masurile de izolare sociala introduse in Belgia la mijlocul lunii martie pentru limitarea transmiterii noului coronavirus sunt prelungite pana pe 3 mai inclusiv, a anuntat miercuri prim-ministrul Sophie Wilmes, informeaza AFP. Guvernul a decis, totodata, ca niciun 'eveniment de masa' nu va putea avea loc inaintea datei de 31 august. Pana acum, masurile de izolare erau prevazute pana pe 19 aprilie. Nu a fost indicata o data pentru redeschiderea scolilor si magazinelor. Guvernul va avea o noua reuniune de criza saptamana viitoare pentru a lua in discutie ridicarea 'progresiva' a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a iesit vineri pe strazile din Brasilia, atragand in jurul sau oameni si salutandu-si suporterii in cel mai recent atac public la masurile de izolare sociala destinate combaterii epidemiei noului coronavirus adoptate oficial, informeaza Reuters. Bolsonaro, in varsta…

- Autoritatile din Grecia au anuntat sambata prelungirea cu trei saptamani, pana la 27 aprilie, a masurilor de izolare in vigoare in tara, relateaza AFP. ”Ne asteapta saptamani dificile. Daca relaxam eforturile, virusul ne va distruge” , a declarat Nikos Hardalias, ministrul adjunct pentru Protectie civila.…

- In Spania, și mai multe victime decat in Italia, in ultima zi: peste 800! Totalul deceselor din regat se apropie de 11.800. Guvernul de la Madrid ramane precaut și hotaraște sa prelungeasca starea de urgența cu inca 15 zile.

- Masurile de izolare si de distantare sociala introduse de guvernul britanic in scopul incetinirii raspandirii COVID-19 ar putea da deja rezultate si ar putea duce in curand la declinul epidemiei in Marea Britanie, potrivit concluziilor unei cercetari preliminare, informeaza Reuters miercuri. Prin intermediul…

- Masurile de izolare impuse pentru 60 de milioane de italieni de aproape trei saptamani vor fi ''prelungite cel putin pana la Paste'', a anuntat luni seara ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP. ''In cursul reuniunii Comitetului stiintific si tehnic din…

- Masurile de izolare impuse pentru 60 de milioane de italieni de aproape trei saptamani vor fi ''prelungite cel putin pana la Paste'', a anuntat luni seara ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP.''In cursul reuniunii Comitetului stiintific si tehnic din aceasta dimineata,…

- Astfel, incepand din aceasta dupa-amiaza, toate magazinele considerate de importanța secundara și piețele in aer liber urmau sa fie inchise, iar oamenii vor trebui sa lucreze acasa, mai arata sursa citata.Autoritațile au anunțat masuri aspre și fața de angajatorii care solicita angajaților sa fie prezenți…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane.Citește…