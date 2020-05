Coronavirus: Belgia nu va reveni la măsuri de izolare stricte, dă asigurări ministrul de interne Pieter de Crem Belgia nu va reveni la masurile stricte impuse in urma cu doua luni, chiar daca va exista un al doilea val al epidemiei de COVID-19, a anuntat duminica ministrul de interne belgian Pieter de Crem, potrivit Reuters si RTL.



Tara cu 11,5 milioane de locuitori a adoptat la jumatatea lunii martie masuri stricte pentru a incetini propagarea virusului SARS-CoV-2, ramanand deschise doar magazinele alimentare si farmaciile.



''Primele restrictii au fost luate pentru a gestiona situatia in care am ajuns. Acestea au fost circumstante exceptionale, dar noi nu am avut niciodata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

