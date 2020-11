Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday, evenimentul cel mai așteptat al anului, in fiecare toamna, in care se cumparau lucruri mult așteptate tot timpul anului. Cum va fi, insa, anul acesta, cand oamenii nu mai cumpara la fel de mult? Ce este pe lista anului 2020? Mr.Finance a intocmit și anul acesta o lista cu cele mai bune…

- Potrivit datelor furnizate de aplicatia de monitorizare a traficului TomTom, la ora 18.00 (20.00, ora Romaniei existau cozi de aproximativ 1.800 km si erau inregistrate 2.624 blocaje de trafic. Soferii nervosi au raportat intarzieri de peste 90 de minute in capitala, cozile pe centura de nord…

- Situația este critica la Suceava unde in total sunt internati 351 de pacienti infectati cu noul coronavirus. Conform GCS, in acest moment in Romania sunt internați la terapie intensiva 974 de pacienți cu coronavirus. In total, in toate spitalele din Romania, sunt 11 897 de pacienți infectați care sunt…

- Angela Merkel le-a transmic germanilor ca nu pot avea petreceri de Craciun si Anul Nou. In plus, ea a mai anunțat ca va fi restricționat contactul social pe toata perioada iernii, pentru a combate coronavirusul, conform Daily Mail,. In același timp, a avertizat ca ”luminița de la capatul tunelului e…

- Vreme de o luna și jumatate, strazile, locurile publice din Bruxelles vor fi pustii, anunța corespodenta ziarului “Le Figaro”. Comerțul neesențial inchis, telemunca obligatorie, limitarea vizitelor la domiciliul cuiva la o singura persoana. Asistam la masuri restrictive extrem de severe anunțate vineri…

- Belgia impune din nou masuri stricte de blocare in fața infecțiilor cu coronavirus in creștere, a internarilor in spitale și a deceselor, a anunțat premierul Alexander De Croo, in cadrul unei conferințe de presa, potrivit AFP, citat de HotNews.ro.

- "Intr-un astfel de caz, am fi nevoiti sa luam in considerare masuri si mai restrictive, care ar insemna un 'lockdown' ca cel impus in martie si aprilie", a spus Yves Van Laethem pentru La Derniere Heure. Van Laethem, care sustine conferintele nationale de presa privind situatia legata de COVID-19,…

- Potrivit raportarilor nationale, India a depasit pragul de cinci milioane de persoane infectate cu noul coronavirus. In momentul de fata, India de afla pe locul al doilea in clasamentul tarilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19. Pana in acest moment, India a inregistrat peste 80.000 de decese.…