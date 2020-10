Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat joi o crestere record a numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial, cu 338.779 de cazuri in 24 de ore, pe fondul cresterii infectiilor in Europa, relateaza Reuters.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele…

- Datele Ministerului Sanatații arata ca bilanțul total al cazurilor de coronavirus din Spania a crescut vineri cu 12.272 de cazuri noi la 716.481, potrivit Reuters. Numarul total al deceselor legate de Covid in Spania a ajuns la 31.232, de la 21.118, cat era raportat joi. Numarul zilnic al deceselor…

- India a inregistrat 97.894 de cazuri noi de covid-19 in ultimele 24 de ore - un ”record” de la inceputul pandemiei, a anuntat joi Ministerul indian al Sanatatii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Bilantul total al contaminarilor cu noul coronavirus a crescut la 5,12 milioane, potrivit Guvernului.…

- Vineri, Franta a raportat 9.406 de infectii cu COVID-19, transmit agentiile Reuters și AFP, citate de Hotnews. Recordul anterior era de 9.843 de noi infecții. Acest bilant a fost inregistrat joi. Rata de pozitivitate - proporția numarului de persoane testate pozitiv in raport cu numarul…

- Bilanțul global al cazurilor de covid a ajuns astazi la 27.293.825, din care 887.557 de decese și 19.378.823 de pacienți vindecați, scrie hotnews . India a anunțat un nou record zilnic, respectiv peste 90.000 de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Ea depașeste Brazilia și urca pe locul doi in lume,…

- Autoritatile sanitare franceze au raportat sambata 8.550 de noi cazuri confirmate de coronavirus, ceea ce reprezinta o scadere fata de cifrele inregistrate vineri, cu 8.975 de imbolnaviri, transmite Reuters. Bilantul de vineri a stabilit un nou record absolut de infectari zilnice de cand pandemia…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ au fost confirmate alte 25 de persoane infectate cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate – 31.227• Nr. probe recoltate din 26.08.20 – 345• Nr. teste pozitive din 26.08.2020 – 25• Nr. internati…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat joi ca este ingrijorat de un al doilea val de infectii cu coronavirus in Europa, subliniind ca guvernul de la Londra nu va ezita sa revina la masurile de carantina daca va fi necesar pentru a asigura securitatea sanitara in Marea Britanie, informeaza…