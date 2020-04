Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat joi ca exista zone de umbra in gestionarea pandemiei de coronavirus de catre China, declarand publicatiei Financial Times ca, "evident, s-au intamplat lucruri pe care nu le stim", noteaza AFP. "Sa nu avem acea naivitate care consta in a spune ca este…

- Washington. Când presedintele Trump a ajuns pe podiumul din sala de conferinte de la Casa Alba, saptamâna trecuta, remarcile pe care le pregatise includeau o referire la "corona virus". Dar fotografia de detaliu a aratat ca dl Trump s-a folosit de una din scurtaturile sale caracteristice…

- Liderul de la Kremlin a explicat ca masurile adoptate de Rusia inca din luna februarie, printre care inchiderea granitei cu China, au dus la limitarea raspandirii coronavirusului in Rusia. Putin a spus ca, desi situatia din Europa este ingrijoratoare, in Rusia pandemia este "sub control". Presedintele…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a dus in Wuhan, epicentrul focarului de coronavirus, pentru a face o inspectie a operatiunilor de control si prevenire a epidemiilor, a informat agentia de stiri Xinhua.

- Președintele Xi Jinping a emis ordine pentru limitarea raspândirii epidemiei cu noul tip de coronavirus cu aproape doua saptamâni mai devreme decât s-a crezut anterior, potrivit unei reviste care pare sa contrazica informațiile ca oficialii locali sunt vinovați ca au permis explozia…

- Un oficial chinez de top a recunoscut vineri ca noul coronavirus este o provocare profunda pentru țara, dar a aparat gestionarea epidemiei de catre administratia de la Beijing.Într-un amplu interviu acordat Reuters, la Berlin, consilierul de stat Wang Yi, care este și ministru de externe…

- Liderii de frunte ai Partidului Comunist Chinez au recunoscut ca au existat „deficiente si lacune”in ceea ce priveste modul de gestionare a cazurilor de contaminare cu coronavirus care au pornit de la o piata de fructe de mare din Wuhan, relateaza BBC.

- Grupul auto francez PSA a anuntat vineri ca cele trei fabrici ale sale din Wuhan, China, vor ramane inchise pana in 14 februarie, pe fondul epidemiei coronavirus si al extinderii vacantei cu prilejul Anului Nou chinezesc, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Grupul PSA detine brandurile Peugeot,…