Ministerul de Externe de la Beijing le-a recomandat marti cetatenilor chinezi sa evite calatoriile in tari cu risc ridicat in pandemia cauzata de noul coronavirus, in contextul in care controalele la sosire pe aeroporturile din China au fost inasprite, transmite Reuters. Cetatenii chinezi ar trebui sa evite calatoriile catre tarile grav afectate din Europa si catre SUA, Iran si Coreea de Sud, a mentionat MAE chinez intr-o postare pe WeChat. De asemenea, diplomatia chineza a precizat ca mesajul pe Twitter al presedintelui Donald Trump in care coronavirusul era numit un ''virus chinezesc''…