Coronavirus Beijing: Elevii de gimnaziu, monitorizaţi cu ajutorul unor brăţări electronice Elevii de gimnaziu din Beijing au revenit luni la cursuri dotati cu bratari electronice, create pentru a emite o avertizare în caz de febra, în contextul în care China se teme de un nou val de contaminare cu COVID-19, potrivit AFP.

Dispozitivul este cel mai recent exemplu de utilizare masiva de catre China a noilor tehnologii în încercarea de a tine sub control noul coronavirus, care a contaminat, potrivit statisticilor oficiale, aproape 83.000 de persoane, din care 4.633 de cazuri au fost mortale în aceasta tara asiatica.

China, prima tara afectata de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de gimnaziu din Beijing au revenit la cursuri dotati cu bratari electronice, create pentru a emite o avertizare in caz de febra, in contextul in care China se teme de un nou val de contaminare cu COVID-19. Dispozitivul este cel mai recent exemplu de utilizare masiva de catre China a noilor tehnologii…

- Autoritațile chineze au demarat un proiect-pilot de monitorizare a elevilor de gimnaziu și de liceu cu ajutorul unor brațari inteligente. Dispozitivele transmit alerte cand temperatura corporala a copiilor sare de 37 de grade.

- Elevii de gimnaziu din Beijing au revenit, luni, la cursuri dotati cu bratari electronice, create pentru a emite o avertizare in caz de febra, in contextul in care China se teme de un nou val de contaminare cu COVID-19, conform Agerpres.Dispozitivul este cel mai recent exemplu de utilizare masiva de…

- Ajutoarele de stat acordate de Germania companiilor sale reprezinta mai bine de jumatate din totalul ajutoarelor aprobate in toate statele UE pentru combaterea efectelor generate de criza COVID-19. Au aparut astfel ingrijorari cu privire la avantajele neconcurențiale pe care statele care dispun de resurse…

- Un grup de cercetatori israelieni a dezvoltat o metoda pentru diagnosticarea de la distanta a coronavirusului cu ajutorul fasciculului laser, a anuntat Universitatea Bar Ilan (BIU) din centrul Israelului, citata luni de agentia Xinhua. Dispozitivul percepe de la distanta, chiar si de la…

- SUA par copeșite de pandemia de COVID-19 insa gasesc resurse pentru a ajuta alte staete lovite de pandemie.Administratia Donald Trump va oferi asistenta Italiei in combaterea epidemiei de coronavirus, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, noteaza mediafax. Presedintele SUA,…

- Sistemul sanitar din nordul Italiei nu mai face fața afluxului de bolnavi contaminați cu coronavirus, transmite corespondentul la Roma al ziarului “Les Echos”, Olivier Tosseri. Personalul medical este insuficient și a ajuns la limita forțelor fizice. Echipe de medici și infirmieri din Cuba și China…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Suceava, organizeaza cea de-a XVII-a editie a Concursului National „Mesajul meu antidrog", competitie in cadrul careia elevii isi exprima, in mod artistic sau prin sport, opiniile si atitudinile ...