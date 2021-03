Coronavirus: Bashar Al-Assad şi soţia sa s-au vindecat de COVID-19 Presedintele sirian Bashar Al-Assad si sotia sa Asma s-au vindecat de COVID-19 si au rezultat negativ la testul de coronavirus, a anuntat marti presedintia siriana, transmite Reuters.



"Dupa incheierea perioadei de carantina, a simptomelor de COVID-19 si rezultate negative la (testul) PCR, presedintele Bashar Al-Assad si dna Asma Al-Assad si-au reluat lucrul in mod normal", precizeaza presedintia intr-un comunicat.

Foto: (c) SANA HANDOUT / EPA Assad (55 de ani) si sotia sa, care a anuntat ca s-a vindecat de cancer la san in 2019, au avut rezultat pozitiv… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

