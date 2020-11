Coronavirus: Baruri închise şi interdicţii de circulaţie pe timpul nopţii, în Ungaria Ungaria va inchide barurile si cluburile de noapte si va impune o interdictie de circulatie pe timpul noptii, pentru a limita infectarile cu coronavirus, a anuntat marti seara premierul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat pe Facebook. Noile restrictii intra in vigoare de la miezul noptii de marti spre miercuri, transmit Reuters si MTI. Masurile se vor incadra intr-un "regim legal special" pe care premierul ii indeamna pe parlamentari sa-l autorizeze pe o perioada de 90 de zile si sunt necesare, a spus Orban, pentru a nu ajunge in situatia ca spitalele sa fie depasite. Premierul ungar a explicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul slovac a aprobat miercuri instituirea starii de urgenta incepand de joi, 1 octombrie, ca reactie la cresterea numarului de infectari cu coronavirus, a anuntat premierul Igor Matovic pe Facebook, transmit Reuters si agentia slovaca TASR. Ludovic Orban, ingrijorat de numarul RECORD…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…

- Ungaria isi va mentine frontierele inchise si va face obligatorie purtarea mastilor in cinematografe, teatre si institutii sociale pentru a tine sub control propagarea coronavirusului, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, citat de Reuters. Orban a declarat ca al doilea val al pandemiei este de…

- Ungaria inaspreste regulile de trecere a frontierei in conditiile in care numarul de noi infectari cu noul coronavirus este in crestere in tarile vecine, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban la radioul de stat, informeaza Agerpres. Noile masuri vor intra in vigoare de la 1 septembrie. "Cand…

- Ungaria inaspreste regulile de trecere a frontierei in conditiile in care numarul de noi infectari cu noul coronavirus este in crestere in tarile vecine, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban la radioul de stat, informeaza Agerpres. Noile masuri vor intra in vigoare de la 1 septembrie. “Cand…

- Ungaria isi va inaspri regulile de trecere a frontierei de la 1 septembrie, in conditiile in care numarul de noi contaminari este in crestere in tarile vecine, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban la radioul de stat, informeaza Reuters. "Cand va incepe noul an scolar, nu vom mai putea mentine…

- Ungaria vrea ca Uniunea Europeana sa continue dialogul cu Belarusul și evite ostracizarea țarii, a declarat joi ministrul de externe ungar dupa mai multe zile de reprimare violenta a protestelor din Minsk de catre forțele de ordine, relateaza Reuters și New York Times.„Suntem interesați…

- Grecia a decretat luni inchiderea pe timpul noptii a barurilor si restaurantelor in unele dintre principalele sale destinatii turistice, dupa inregistrarea a numeroase cazuri de infectari cu noul coronavirus, relateaza AFP.