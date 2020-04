Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, subliniaza ca autoritatile au obligatia sa fie responsabile in comunicarea publica si apreciaza ca este inadmisibila lansarea unor idei "la granita dintre halucinant si stupid"."Autoritatile publice, inclusiv cele din domeniul medical, au obligatia…

- Liderul USR Dan Barna a criticat dur, marti, afirmatiile medicului Streinu Cercel, despre posibilitatea ca persoanele peste 65 de ani sa fie scoase din familie si din locuinte si carantinate in spatii speciale. Presedintele Uniunii Salvati Romania a cerut autoritatilor sa fie responsabile in comunicarea…

- China a anuntat miercuri o scadere a bilantului contaminarilor cu noul coronavirus, insa ramane ingrijorata de numarul tot mai mare al contaminarilor in regiunea de la frontiera cu Rusia, relateaza Reuters potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au anuntat 46 de noi contaminari cu noul…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la decizia Grupului de Comunicare Strategica de a oferi din nou informatii defalcate pe judete despre cauzurile de coronavirus. Desi considera ca este un prim pas bun, Barna sustine ca in continuare comunicarea Guvernului este incompleta, ceea ce alimenteaza…

- Autoritatile judetene iau masuri in contextul noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, 869 de persoane aflate in izolare la domiciliu au fost verificate de oamenii legii. Pentru aceasta actiune, au fost angrenati 348 de agenti din cadrul IPJ Constanta, politisti ai Garzii de Coasta, jandarmi din IJJ…

- Autoritațile fac apel la cetațeni sa respecte masurile instituite pentru prevenirea și limitarea riscului de raspandire a infecției cu noul coronavirus. Este o perioada dificila in care cu toții trebuie sa dam dovada de responsabilitate, trebuie sa ne implicam și sa respectam regulile de prevenire a…

- In contextul epidemiei de coronavirus, clericii și organizațiile bisericești din Episcopia Oradiei se pun la dispoziția credincioșilor, in cooperare cu autoritațile județene și locale, pentru a ajuta varstnicii și persoanele aflate in carantina sau in izolare la domiciliu.Preoții și voluntarii…

- Alerta de coronavirus in Romania, dupa ce virusul capata amploare in Italia. Tinand cont de faptul ca peste un milion de romani traiesc in aceasta tara, autoritatile din Romania se teme ca virusul va ajunge si la noi. Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor…