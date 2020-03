Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat in noaptea de joi spre vineri ca pregateste impreuna cu presedintele american Donald Trump si cu alte tari o "initiativa noua majora" in contextul pandemiei COVID-19, transmite AFP. "Foarte buna discutie cu @realDonaldTrump. Confruntati cu…

- In spitale din Germania vor fi internate sase persoane infectate cu noul coronavirus in Italia. Anuntul a fost facut luni de ministrul-presedinte al landului Saxonia, Michael Kretschmer (CDU). Germania a luat deja in ingrijire medicala bolnavi din Franta, relateaza AFP, potrivit digi24.ro. „Cred…

- "Tata, pui un DVD? De ce sunt atat de multe litere, scrii o carte?": sa faci telemunca in timp ce copiii sunt acasa reprezinta o provocare pentru parintii care lucreaza in acest regim si care sunt incurajati sa se "concentreze pe ce este esential", relateaza miercuri AFP. Dupa anuntul…

- Opt noi cazuri de pacienți infectați cu Coronavirus au fost inregistrate astazi in București, potrivit Grupului de comunicare strategica. E vorba despre 3 cazuri sunt in legatura cu barbatul de 60 de ani de la Spitalul Dimitrie Gerota, 1 este contact al primului infectat din București (barbatul de 49…

- Primii doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost depistati cu coronavirus, au fost externati din unitatea medicala. Este vorba despre o femeie si un barbat de 38, respectiv 47 de ani.

- Franța a raportat vineri 19 noi cazuri de coronavirus, bilanțul total ridicându-se astfel la 57, iar ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, recomanda oamenilor sa se abțina din a mai da mâna unii cu alții pentru a preveni infectarea, relateaza Reuters. De asemenea, acesta a spus…

- Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internați luni intr-un spital specializat construit in doar zece zile in Whuan, epicentrul epidemiei cu noul tip de virus, relateaza site-ul agenției The Associated Press, preluat de Mediafax.

- Franta va suplimenta cu 600 de militari fortele desfasurate impotriva luptatorilor islamisti in Sahel, a anuntat duminica ministrul apararii, Florence Parly, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Presedintele Emmanuel Macron, care anuntase in ianuarie o suplimentare cu 220 de militari,…