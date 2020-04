Coronavirus: Autorităţile sud-coreene au prezentat un set de recomandări pentru funcţionarea viitoare a vieţii sociale şi economice Coreea de Sud a prezentat public vineri un set de recomandari care sa ghideze comportamentul oamenilor si al institutiilor in fiecare situatie a vietii sociale si economice in urmatorii doi ani de noua 'normalitate' post-coronavirus, informeaza Reuters si Yonhap.



Testarea in masa, urmarirea intensiva a contactelor si folosirea aplicatiilor mobile au permis Coreei de Sud sa limiteze raspandirea coronavirusului prin distantare sociala, mai degraba decat prin o indelungata izolare in locuinte.



Guvernul a prelungit masurile de distantare sociala pana la 5 mai, oferind…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

