Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Germania, dupa ce peste 150 de persoane din orașul Magdeburg au fost depistate pozitiv cu coronavirus, in ultima saptamana. Autoritațile au descoperit un focar in randul a 18 familii de romani, informeaza stiridiaspora.ro. In doar cateva zile, numarul de persoane infectate cu COVID-19 a crescut…

- EXTREM DE GRAV: Autoritațile au raportat primul caz de elev infectat cu noul coronavirus. In contextul cursurilor de pregatire pentru examene! Concret, este vorba despre un elev din clasa a VIII-a de la Liceul cu Program Sportiv din Iasi.

- Autoritațile sanitare din SUA se tem ca epidemia de coronavirus ar putea sa se inrauțeasca pe fundalul protestelor masive care au loc de doua saptamani in marile orașe americane dupa moartea lui George Floyd, relateaza CNN.

- Autoritatile de sanatate publica din Arad au efectuat peste 600 de teste pentru COVID-19, in toate caminele de batrani din judet, fiind depistati 35 de beneficiari si 15 angajati bolnavi.Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Horea Timis, a declarat, luni, ca au fost efectuate teste…

- In actualul context pandemic cauzat de noul coronavirus, serviciile sanitare din Anglia au anunțat ca 429 de oameni au decedat in 24, acesta fiind cel mai mic bilanț din ultimele doua saptamani. Conform celor transmise de serviciile sanitare, bilantul local a crescut la 14.829 de decese…

- Autoritatile buzoiene sunt in alerta dupa ce un medic de la Spitalul Militar Central din Bucuresti, care venise la Buzau, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Pentru ca nu l-au gasit acasa, autoritațile bucureștene au intrat in alerta și l-au cautat peste tot, gasindu-l, in cele din urma,…

- Israelienii care poarta barba din motive religioase vor dispune de acum inainte de optiunea folosirii unor masti sanitare realizate pe comanda, pentru a se proteja astfel de noul coronavirus in loc sa fie nevoiti sa se barbiereasca, a anuntat luni un oficial guvernamental, citat

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca autoritatile sanitare recomanda acum americanilor sa îsi acopere fata cu masti ne-medicale din material textil, în mod voluntar, informeaza Reuters si AFP. În cadrul briefingului de presa zilnic, Trump a evidentiat ca autoritatile…