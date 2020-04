Coronavirus: Autorităţile israeliene relaxează de duminică măsurile restrictive Guvernul israelian a aprobat sambata relaxarea anumitor masuri restrictive impuse pentru evitarea raspandirii epidemiei COVID-19, transmit AFP si dpa. Intr-o alocutiune televizata, premierul Benjamin Netanyahu a prezentat liniile mari ale unui plan "responsabil si progresiv" ce va permite reluarea activitatii pentru anumite categorii de lucratori. "Avem una din cele mai scazute rate de deces", a spus Netanyahu. "Acest lucru ne permite sa facem pasi spre usurarea poverii". Procentul maxim de angajati permis la locul de munca de 15% de pana acum va fi ridicat la 30% cu pastrarea unor reguli stricte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

