Stiri pe aceeasi tema

- Premierul landului german Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, a anuntat marti ca reimpune carantina in districtul Guetersloh (vest) pana la data de 30 iunie, dupa cresterea numarului de cazuri de coronavirus la un abator local, potrivit Reuters. ”Reintroducem restrictiile in ceea ce priveste contactele,…

- Rata de reproducere a noului coronavirus in Germania a urcat duminica la 2,88, fata de 1,79 in ziua precedenta, depasind nivelul necesar pentru a putea fi tinut sub control pe termen lung, potrivit datelor Robert Koch Institute (RKI). In acelasi timp, orasul Goettingen, din Saxonia Inferioara, si…

- Parlamentul regional al landului Renania de Nord-Westfalia urmeaza sa se reuneasca duminica intr-o sesiune extraordinara, in timp ce guvernul local ia in calcul reinstituirea unei izolari regionale ca raspuns la noul focar de coronavirus care afecteaza peste 1.000 de lucratori intr-un abator, relateaza…

- Cel putin 650 de lucratori ai unui abator din Guetersloh, landul german Renania de Nord - Westfalia, au fost testati pozitiv la noul coronavirus de la inceputul saptamanii, a informat miercuri seara Grupul Toennies, unul dintre cei mai mari producatori de carne din Germania.

- Cel putin 657 de lucratori ai unui abator din Guetersloh, landul german Renania de Nord - Westfalia, au fost testati pozitiv la noul coronavirus de la inceputul saptamanii, a informat miercuri seara Grupului Toennies, caruia ii apartine unitatea, transmite dpa.Autoritatile sanitare locale…

- Potrivit Prefecturii Buzau, in data de 3 mai 2020, un barbat in varsta de 30 de ani, din satul Ramnicelu (comuna Ramnicelu), a fost confirmat pozitiv cu infecție cu noul Coronavirus, la Focșani, unde s-a prezentat pentru investigații medicale. Pacientul a fost internat la Spitalul Municipal Ramnicu…

- Autoritațile au instituit carantina in satul Ramnicelu, județul Buzau, dupa depistarea unui focar de coronavirus la o familie din localitate formata din șapte persoane, noteaza site-ul de știri buzoian Știri de Buzau. De sambata, de la ora 4.00, efective impresionante de polițiști și jandarmi au format…

- Autoritațile medicale au instituit carantina pentru toate persoanele din cele doua imobile cu trei etaje, dar masura nu a fost respectata, astfel ca administrația locala a decis sa solicite ajutorul poliției. Echipaje ale forțelor de ordine vor fi dislocate acolo 24 de ore din 24, pana la 1 mai. Este…