Coronavirus: Autorităţile din Hubei, epicentrul pandemiei, ridică restricţiile de călătorie în afara provinciei Restrictiile asupra calatoriilor la distanta care sunt in vigoare din ianuarie in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate miercuri, se arata intr-o informare a guvernului regional, citata de DPA.



Relaxarea calatoriilor in afara provinciei nu se va aplica deocamdata si pentru Wuhan, orasul unde a izbucnit pandemia, se mai mentioneaza in mesaj.



"Incepand cu 25 martie, la miezul noptii, controalele in trafic asupra celor care pleaca din Hubei vor fi eliminate, cu exceptia (orasului) Wuhan", adauga informarea.



