- Alegerile pentru Consiliul Legislativ din Hong Kong, programate in luna septembrie, au fost amanate pentru anul viitor, a anuntat vineri sefa executivului local, Carrie Lam, citata de dpa și Agerpres.

- Guvernul din Hong Kong urmeaza sa revina la restricții draconice și sancțiuni pe masura pentru incercarea limitarii celui de-al treilea val de infectari cu coronavirus cu care se confrunta metropola in aceste zile, relateaza CNN.

- Hong Kong a inregistrat 118 noi cazuri de coronavirus, joi, dintre care doar 7 au fost cazuri importate. Metropola se confrunta in aceste momente cu un „al treilea val” de infectari cu coronavirus, conform oficialilor, relateaza CNN.

- Autoritatile iraniene au anuntat marti ca au inregistrat 229 de decese asociate noului coronavirus in cursul ultimelor 24 de ore, o cifra record de la debutul epidemiei, la jumatatea lunii februarie, in Iran, tara cea mai afectata din Orientul Mijlociu, informeaza Reuters . „Am pierdut 229 dintre compatriotii…

- Autoritatile din Hong Kong vor inaspri din nou masurile de distantare fizica incepand de miercuri, pe fondul temerilor privind un al treilea val al COVID-19, a anuntat luni sefa executivului local Carrie Lam, potrivit Reuters. Astfel, vor fi autorizate doar grupurile formate din cel mult patru persoane…

- Peste o jumatate de milion de rezidenti din Hong Kong au participat sambata si duminica la alegerile primare organizate de partidele din tabara pro-democratie pentru desemnarea candidatilor lor la scrutinul legislativ din septembrie, au anuntat organizatorii, transmite AFP, potrivit Agerpres. Aceasta…