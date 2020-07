Coronavirus: Autoritatea palestiniană instituie interdicţia de deplasare Autoritatea palestiniana a anuntat duminica instituirea interdictiei de deplasare pe timpul noptii si in weekend timp de doua saptamani pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus dupa o crestere a numarului de infectari, transmite AFP. 'Deplasarile vor fi interzise in toate zilele intre orele 20.00 si 06.00, in toate guvernoratele', precum si de joi seara pana duminica dimineata, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului palestinian, Ibrahim Melhem, intr-o conferinta de presa. Totusi, pentru principalele orase - Ramallah, Hebron, Nablus si Betleem -, interdictia va fi totala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

