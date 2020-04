Coronavirus: Austria va redeschide restaurantele, bisericile şi va relua treptat activitatea în învăţământ Austria va relaxa si mai mult masurile de izolare incepand cu 15 mai, cand va fi permisa redeschiderea restaurantelor si a cafenelelor si vor putea fi reluate serviciile religioase, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters. ''Ne indreptam mai repede aici fata de alte tari catre un fel de noua normalitate'', a spus Kurz la o conferinta de presa, precizand ca ''afacerile gastronomice'', termen care include si barurile, se vor putea redeschide pe 15 mai, cu un program de functionare pana cel tarziu la ora 11 seara. Din aceeasi zi va fi permisa si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

