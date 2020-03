Coronavirus: Austria va introduce de luni controale medicale ''punctuale'' la frontiera cu Italia Austria va introduce la frontiera sa cu Italia controale medicale ''punctuale'' incepand de luni pentru a evita propagarea pe teritoriul sau a coronavirusului, a anuntat vineri cancelarul austriac Sebastian Kurz, informeaza EFE.



In principiu, masura va fi in vigoare timp de doua saptamani si se impune ca raspuns la epidemia de coronavirus din Italia, tara cea mai afectata din Europa si unde au murit deja aproape 200 de oameni.



Austria a interzis totodata zborurile directe catre Coreea de Sud, Iran si orasele italiene Milano si Bologna, a mai declarat Kurz.

Sursa articol: agerpres.ro

