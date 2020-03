Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut acum câteva minute în urma de premierul Chicu dupa ședința Comisiei naționale extraordinare pentru sanatate publica. Zborurile spre Spania și Franța vor fi suspendate începând cu aceasta noapte, ora 00.00, iar de duminica, vor fi suspendate…

- India a suspendat pana la data de 15 aprilie acordarea oricaror vize turistice si a decis sa plaseze in carantina calatorii veniti din sapte tari afectate de coronavirus, a anuntat guvernul de la New Delhi, transmite AFP. 'Toti calatorii veniti din sau care au vizitat China, Italia, Iran, Coreea…

- Mai mult de 20.000 de persoane (22.307) au fost contaminate in Europa de noul coronavirus si 930 au murit, potrivit unui bilant realizat miercuri de AFP, la ora 17.00 GMT, citand cifre oficiale potrivit news.roItalia a inregistrat 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 noi contaminari in 24 de…

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la inceputul…

- Germania este la inceputul unei epidemii de coronavirus, dupa aparitia unor noi cazuri care nu mai pot fi legate de sursa originala a virusului din China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. In vestul si sudul Germaniei au aparit cinci cazuri noi de coronavirus, care au adus…

- Cesare Emendatore, un italian in varsta de 71 de ani confirmat cu coronavirus a fost 5 zile in Romania, in perioada in care se presupune ca ar fi fost conragios.Autoritațile romane au stabilit ca italianul a intrat in contact cu aproximativ 50 de persoane, insemnand pasagerii din avioanele cu care a…

- Italia va organiza marti dupa-amiaza o reuniune a ministrilor Sanatatii din tarile vecine peninsulei pentru a stabili ''linii de actiune coumne'' in fata epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat luni Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Franta, Elvetia, Austria,…

- La invitația directorului Centrului Cultural Ștefanești, Luiza Dobrescu, Filarmonica Pitești va susține vineri, 20 decembrie, de la ora 18.00, la Centrul Cultural Ștefanești, un concert vocal-simfonic de Craciun. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de concertmaestrul Madalin Sandu,…