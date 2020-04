Coronavirus: Austria redeschide mii de magazine, într-o primă relaxare a interdicţiilor Austria a permis redeschiderea a mii de magazine marti, devenind una dintre primele tari in Europa ce relaxeaza restrictiile impuse pentru a reduce raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters. Austria a actionat devreme la inceputul epidemiei inchizand cu aproximativ patru saptamani in urma scolile, barurile, teatrele, restaurantele, magazinele neesentiale si alte locuri publice. Autoritatile au cerut populatiei sa ramana acasa si sa lucreze de acolo daca este posibil. Republica alpina s-a descurcat relativ bine pana acum, raportand 384 de decese in total, mai putine decat cele inregistrate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

