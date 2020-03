Stiri pe aceeasi tema

- Austria isi sfatuieste cetatenii sa revina in tara din Italia, tara vecina din sud care a intrat practic in carantina la nivel national pana la 3 aprilie, intr-o noua incercare de a stopa epidemia de coronavirus care a provocat deja 463 de decese in peninsula, transmit Reuters si APA.'Calatorii…

- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat miercuri, 4 martie, stare de urgenta ca urmare a situatiei provocate de epidemia de coronavirus in acest stat, unde sunt deja confirmate 53 de cazuri de contaminare, relateaza Reuters.Anterior, oficiali din domeniul sanatatii au anuntat primul deces cauzat…

- Spania a anuntat marti un prim deces cauzat de epidemia provocata de noul coronavirus, un barbat care a murit in februarie si a carui autopsie a aratat ca era purtator al virusului, au anuntat autoritatile din regiunea Valencia, relateaza AFP si Reuters. ‘Este vorba despre un pacient care a murit pe…

- Un barbat in varsta de 33 de ani si o tanara in varsta de 19 ani, ambii din judetul Prahova, sunt suspectati de infectare cu coronavirus, autoritatile asteptand rezultatele analizelor. Tanara s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte de plecarea din tara.

- UPDATE – O a saptea persoana a decedat in urma epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, a relatat luni agentia de presa ANSA citata de Reuters, in timp ce numarul cazurilor confirmate de contagiere a depasit 220. Potrivit ANSA, cel mai recent caz de deces este cel al unui barbat in varsta de 80…

- Spania a confirmat primul caz de infectare cu noul coronavirus dupa ce un barbat a fost diagnosticat pe insula La Gomera din Canare, a anuntat Ministerul Sanatatii vineri seara târziu, informeaza Reuters. Pacientul face parte dintr-un grup de cinci persoane, luat sub observatie…

