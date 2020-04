Coronavirus: Australia menţine pentru cel puţin 3-4 luni interdicţia privind călătoriile internaţionale Australia va mentine inca cel putin 3-4 luni interdictia privind calatoriile internationale, estimand ca reluarea acestora risca sa conduca la o crestere a numarului cazurilor de COVID-19, dupa ce restrictiile la frontiere au permis aducerea epidemiei sub control in aceasta tara, relateaza joi agentia EFE. In prezent granitele Australiei sunt inchise pentru cetatenii straini. Rezidentii si cetatenii australieni nu au dreptul sa paraseasca tara, iar cei reveniti in tara sunt plasati in carantina institutionalizata pentru 14 zile. Cu 6.661 de cazuri de COVID-19 confirmate, dintre care 75 de decese,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

