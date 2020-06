Coronavirus: Australia desfăşoară 1000 de militari la Melbourne Armata australiana a anuntat joi ca va desfasura 1000 de militari la Melbourne, al doilea oras ca marime din tara-continent, dupa aparitia unui nou focar de COVID-19, transmite AFP. Trupele vor fi trimise in zilele urmatoare, a declarat ministrul apararii, Linda Reynolds. Misiunea lor va fi in primul rand sa monitorizeze starea de sanatate a calatorilor trimisi in carantina in hoteluri si sa asigure sprijin logistic structurilor de testare pentru coronavirus, a precizat ea. La Melbourne au aparut noi focare de epidemie intr-un hotel unde sunt cazati australieni care au revenit din strainatate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

