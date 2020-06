Coronavirus. Au fost anunțate noi decese. Bilanțul crește la 1326 Autoritațile au anunțat, duminica, noi pierderi de vieți in randul unor persoane confirmate cu noul coronavirus la nivel național. Oamenii aveau și alte probleme de sanatate – fie cardiace, fie renale sau diabet. Astfel, bilanțul deceselor in cazul unor pacienți diagnosticați cu infecție cu COVID-19 in Romania a ajuns la 1326. Din datele facute publice […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

